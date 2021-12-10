هذا برنامج تحضيرات “الخضر” في آخر يوم قبل مواجهة المغرب

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لمباراة ربع نهائي كأس العرب، المرتقبة سهرة السبت أمام المنتخب المغربي..

ويباشر “الخضر” تحضيراتهم في اليوم الأخير، بمعاينة المنافس، حيث برمج الطاقم الفني حصة فيديو، بعد أداء صلاة الجمعة، وسيقف اللاعبون خلال الحصة، على نقاط ضعف وقوة المنتخب المغربي، من خلال متابعة المباريات التي لعبها في الدور الأول.

كما برمج الطاقم الفني حصة فيديو ثانية، في الأمسية، تسبق آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل مواجهة المغرب.

وتجرى الحصة التدريبية الأخيرة، في حدود الساعة الخامسة مساء بالتوقيت الجزائري، حيث سيضع بوقرة اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي تدخل مواجهة المنتخب المغربي.

وأجرى رفقاء براهيمي أمسية الخميس، حصة تدريبية بملعب مركب “العقلة”، وهي الحصة التي عرفت عودة المهاجم بغداد بونجاح، بعد غيابه عن الحصة التحضيرية الأولى لاستفادته من يوم راحة عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر.