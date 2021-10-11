هذا برنامج تحضيرات “الخضر” قبل مواجهة النيجر

يختتم المنتخب الوطني أمسية الإثنين تحضيراته، تحسبا لمواجهة النيجر، بخوض آخر حصة تدريبية في توقيت المباراة، على أرضية ميدان الجنرال سيني مونتشي بنيامي..

ووفق البرنامج المسطر لليوم الأخير من التحضيرات قبل مباراة الثلاثاء، فإن رفقاء القائد رياض محرز سيبدؤون يومهم بنزهة خفيفة بمحيط الفندق.

وسيكون الموعد في حدود منتصف النهار مع حصة فيديو، مخصصة لمعاينة أخيرة لمنتخب النيجر، ومن دون شك فإن الناخب الوطني جمال بلماضي، سيقف على الصعوبات التي خلقها المنافس في الشوط الأول من مواجهة الجولة الثالثة بالجزائر.

وبالإضافة إلى ذلك سيقف بلماضي على النقاط الإيجابية لـ “الخضر” في الشوط الثاني، والتي مكنتهم من حسم اللقاء بسداسية كاملة، ويريد يلماضي إيجاد الحلول اللازمة ووضع الخطة المناسبة لتفادي أي مفاجأة غير سارة في نيامي.

وبعد حصة المعاينة، سيتوجه وفد المنتخب لتناول وجبة الغداء، تليها فترة إستراحة، إلى غاية الرابعة ونصف زوالا موعد التنقل إلى ملعب سيني كوتشي.

وسيجري “الخضر” حصتهم التدريبية بملعب سيني كونتشي في توقيت اللقاء، أي بداية من الساعة الخامسة مساء، وهي الحصة التي سيقف خلالها اللاعبون على نوعية أرضية الميدان، التي يتمنى الجميع أن تكون أحسن من أرضية ملعب تشاكر الكارثية.

وتدوم الحصة التدريبية الأخيرة حوالي ساعة ونصف، على أن يعود اللاعبون إلى الفندق، لتناول وجبة العشاء، وبرمجت في حدود الساعة الثامنة ونصف ليلا، حصة علاج للاعبين وهي آخر نقطة في برنامج “الخضر” في اليوم الأخير من التحضيرات.