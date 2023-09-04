هذا برنامج حافلات “إيتوزا” في فصل الشتاء بالعاصمة

وجاء في بيان المؤسسة العمومية نفسها:

وسيدخل البرنامج الخاص الذي سطرته مؤسسة “إيتوزا” بمناسبة موسم الشتاء القادم، إبتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء. حسب ما أفاد به بيان المؤسسة.

كشفت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري “إيتوزا”، الإثنين، بالجزائر العاصمة، عن برنامج حافلاتها عبر مختلف الخطوط خلال فصل الشتاء.

تحسبا للدخول الاجتماعي 2023-2024 سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” برنامجا خاصا للموسم الشتوي يدخل حيز التطبيق إبتداءً من غد الثلاثاء.

في حين تنطلق الخدمة الصباحية إبتداءً من الساعة الـ 05.40 صباحاً وتدوم إلى غاية الساعة 19.30 مساءً، لتغطية 129 خط بواسطة 334 حافلة، بمعدل توقيت يقدر بـ 30 دقيقة بين كل رحلة.

أما الخدمة الليلية لذات المؤسسة تنطلق من الساعة 18.50 وتدوم إلى غاية الساعة 00.50 بتغطية 19خط بواسطة 19 حافلة.

وخصصت “إيتوزا” ليوم الجمعة 138 حافلة لتغطية 129 خط، ويوم السبت 220 حافلة لتغطية 129 خط.