هذا برنامج رحلات القطار الجديد بوغزول – الجلفة – الأغواط

دشّنه الرئيس تبون خلال زيارته للجلفة

سيدخل القطار الجديد الرابط بين بوغزول والجلفة والأغواط، الذي دشّنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، خلال زيارته إلى الجلفة، حيّز الخدمة يوم الإثنين 20 أكتوبر.

ويربط هذا الخط ولايات المدية والجلفة والأغواط عبر 6 محطات كالتالي:

محطة بوغزول بولاية المدية.

محطات عين وسارة، حاسي بحبح، والجلفة بولاية الجلفة.

محطتي سيدي مخلوف والأغواط بولاية الأغواط.

وسينشط هذا الخط عبر رحلة صباحية على الساعة 5:10 صباحا، انطلاقا من محطة بوغزول باتجاه محطة الأغواط، مرورا بمحطة الجلفة.

كما يشمل رحلة مسائية تنطلق من محطة الأغواط باتجاه محطة بوغزول، مرورا بمحطة الجلفة، على الساعة 10: 16 مساء. ليصل إلى بوغزول على الساعة 39: 18 مساء.

وهناك يمكن للمسافرين على متن القطار استئناف رحلاتهم نحو وجهات أخرى عبر قطار تيسمسيلت-برج بوعريريج، أو من خلال وسائل النقل الأخرى.

كما يضمن الخط الجديد إمكانية التنقل بين ولايتي الجلفة والأغواط عبر رحلتين إضافيتين حسب البرنامج التالي: