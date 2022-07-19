هذا برنامج مباريات منتخب كرة اليد في مونديال 2023

نشرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية مساء الإثنين، جدول مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد، في مونديال 2023 الذي تحتضنه بولندا والسويد.

وقد تأهل المنتخب الجزائري للكرة الصغيرة إلى المنافسة العالمية، بعد احتلاله المركز الخامس في كأس إفريقيا 2022 بمصر.

وجاء تأهل منتخب الجزائر عقب فوزه في المباراة الترتيبية لبطولة إفريقيا، ضد منتخب غينيا بنتيجة 27-26.

ويواجه الجزائريون في الدور الأول من المونديال منتخبات المجموعة الخامسة، وهي صربيا وقطر وألمانيا.

وتبدأ مغامرة اليد الجزائرية أمام صربيا يوم 13 جانفي، قبل مواجهة قطر في 15 جانفي، ثم ألمانيا في 17 جانفي.