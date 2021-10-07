هذا برنامج منتخب النيجر قبل مواجهة “الخضر”

خاض منتخب النيجر أمسية الثلاثاء، ثاني حصة تدريبية له بالجزائر، وهي الحصة التي جرت بملعب الرويبة خلف أبواب مغلقة.

وتتواصل تحضيرات أشبال المدرب كفاليـ بإجرائهم آخر حصة تدريبية أمسية الخميس بملعب تشاكر بالبليدة، بداية من الساعة السادسة مساء، وهي الحصة التي ستكون مفتوحة، في بدايتها أمام الإعلاميين لمدة ربع ساعة.

وقبل الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب النيجر، سيعقد المدرب جون ميشال كفالي ندوة صحفية، بداية من الساعة الرابعة زوالا، بفندق الماركير بالعاصمة، للحديث عن المباراة المرتقبة أمام “الخضر”.

وسيعود أشبال كفالي إلى النيجر صبيحة السبت، للشروع في التحضير لمباراة الجولة الرابعة من تصفيات المونديال، أمام الجزائر، التي ستلعب يوم الثلاثاء بنيامي.