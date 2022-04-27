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هذا تاريخ الإعلان عن نتـائج الامتحانات المهنية بقطاع التربية

الشروق أونلاين
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هذا تاريخ الإعلان عن نتـائج الامتحانات المهنية بقطاع التربية

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الأربعاء، عن تاريخ الإفراج عن نتائج الامتحانات المهنية للالتحاق برتب التفتيش ورتبة مستشار التغذية المدرسية بعنوان سنة 2022 سيتم.

وجاء في بيان للديوان”ينهي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى علم جميع المشاركين في الامتحانات المهنية للالتحاق برتب التفتيش ورتبة مستشار التغذية المدرسية بعنوان سنة 2022، التي نظمت يوم 09 أفريل 2022، انه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية يوم الخميس 28 أفريل 2022 ابتداء من الساعة الثانية مساء وذلك بإشهار القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية.

قطاع التربية

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