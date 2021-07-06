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الجزائر
في أول جلسة بعد إعلان النتائج الرسمية

هذا تاريخ دخول النواب الجدد قبة البرلمان..!

الشروق أونلاين
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هذا تاريخ دخول النواب الجدد قبة البرلمان..!

يعقد المجلس الشعبي الوطني أولى جلسات الفترة التشريعية التاسعة يوم الخميس.

وجاء في بيان للمجلس “يعقد المجلس الشعبي الوطني، بعد يوم غد الخميس 08 جويلية 2021 في الساعة العاشرة صباحا، جلسته العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة وذلك برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم”.

وتابع البيان “ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناداة المترشحين الفائزين حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري و كذا تشكيل لجنة إثبات العضوية ثم المصادقة على تقريرها ثم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني”.

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