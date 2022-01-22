هذا تاريخ عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

من المقرر عقد الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم 30 جانفي 2022 بالكويت، فيما سيتم عقد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يومي 2 و3 فيفري 2022 بأديس اباب.

وتلقى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الجمعة، مكالمة هاتفية من قبل أخيه رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الوزيران بهذه المناسبة بالروابط المتينة التي تجمع تونس والجزائر والعلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين، كما أعربا عن تطلعهما لتعزيز الزخم الذي تعرفه العلاقات الثنائية ورغبتهما في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أرفع المراتب.

وفي هذا السياق، أكدا الجانبان على أهمية الإعداد الجيد لمختلف الاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها اللجنة المشتركة العليا التي سيتم تحديد موعدها في الفترة القادمة، والتي ستساهم في الدفع بنسق التعاون الثنائي خاصة في المجال التجاري والاقتصادي والصناعي والطاقي وستساهم في رفع التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على الاقتصادات الوطنية.

وسيمثل هذا الاستحقاق مناسبة لاستكشاف الفرص الواعدة ومزيد إثراء الإطار القانوني المنظم للتعاون بين البلدين بما يسمح بالارتقاء به إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتضامنة.

وتبادل الوزيران خلال هذا الاتصال وجهات النظر بخصوص جملة من الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية والعالمية في أفق الاستحقاقات العربية والإفريقية المقبلة ولاسيما الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي سينتظم يوم 30 جانفي 2022 بالكويت واجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي سيلتئم يومي 2 و3 فيفري 2022 بأديس ابابا.

وفيما يتصل بالملف الليبي شدد الوزيران على أهمية الوقوف إلى جانب ليبيا الشقيقة ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى استكمال مسارها السياسي حتى تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها في محيطها العربي وجوارها الإقليمي بعيدا عن أي تدخل أجنبي مؤكدين أن الحل في ليبيا يمر عبر الحوار البناء بين مختلف الأطراف الليبية المعنية وفق لأولوياتهم.

كما تم التشاور حول أهمية إبقاء آلية دول الجوار الليبي فاعلة لمساعدة الأشقاء في ليبيا للوصول إلى التوافقات اللازمة.

واتفق الوزيران في ختام المكالمة على الإبقاء على سنة التنسيق والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك لمزيد تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين في ظل الرعاية التي تحظى بها العلاقة من قبل قائدي البلدين الرئيس قيس سعيد وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.