هذا تاريخ وضع حجر أساس المستشفى الجزائري-القطري- الألماني

أكد سفير قطر لدى الجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة، أن وضع حجر أساس المستشفى الجديد “الجزائري-القطري- الألماني”، سيكون مطلع شهر نوفمبر القادم.

وأفاد بيان لوزارة الصحة “استقبل وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة سعادة سفير دولة قطر بالجزائر السيد عبد العزيز بن علي أحمد نعمة مرفوقا بــفريق عمل مكلف بالدراسات اللوجستية لوضع حجر الأساس للمستشفى الجديد “الجزائري-القطري- الألماني” وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية”.

وبخصوص العلاقات الجزائرية القطرية “جدد الطرفان اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين شعبا و حكومة، كما عبرا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق المستمر والتعاون الثنائي في جميع المجالات وخاصة ماتعلق منها بقطاع الصحة”.

وأوضح البيان ان اللقاء شكل فرصة لبحث ومناقشة التحضيرات اللوجستية والميدانية لمشروع مستشفى الجزائري-القطري –الألماني.

وفي هذا السياق، أطلع السفير القطري بالجزائر وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن التقدم المحرز بخصوص مشروع المستشفى الجديد بسعة 400 سرير الذي سيشرع في وضع حجر الأساس الخاص به مطلع شهر نوفمبر القادم على مستوى منطقة سيدي عبد الله بالعاصمة على أن يكون جاهزا بعد سنتين، كما أضاف أن فريق العمل في صدد إعداد التخطيطات والملف الهندسي لهذا المشروع الاستراتيجي.

من جهته، جدد وزير الصحة، التأكيد على ضرورة أن يتوفر هذا المستشفى على خدمات صحية عالية، حسب الاحتياجات المعبر عنها، وعلى رأسها تلك التخصصات التي تتطلب تحويل المرضى نحو الخارج على غرار جراحة الأعصاب، اعوجاج العمود الفقري (السكوليوز)، زراعة الكبد وجراحة القلب عند الأطفال وغيرها .

كما اتفق الطرفان على مواصلة التشاور بخصوص المشاريع الثنائية الممكن إقامتها بين الطرفين من خلال تكثيف المباحثات والزيارات بين وفدي البلدين عملا وتجسيدا للتوجيهات الرشيدة للقيادتين العليا للدولتين.