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هذا ترتيب الجامعات الجزائرية حسب تصنيف دولي

الشروق أونلاين
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هذا ترتيب الجامعات الجزائرية حسب تصنيف دولي

كشف تصنيف دولي عن قائمة أفضل الجامعات الجزائرية محليا، وكذا ترتيبها الإفريقي والعربي.

ويقوم الموقع الدولي AD sientific index المختص، بتصنيف الجامعات والمعاهد محليا، قاريا، اقليميا ودوليا وهذا حسب عدد من المؤشرات.

وبالنسبة لتصنيف الجامعات الجزائرية محليا فقد احتلت جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس المرتبة الأولى وطنيا من أصل 50 جامعة، والـ13 إفريقيا وعربيا، لتكون بذلك الجامعة الجزائرية الوحيدة التي ضمها تصنيف أفضل الجامعات العربية.

المرتبة الثانية محليا افتكتها جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة 1، كما حصدت المرتبة 44 افريقيا وهذا من أصل 50 جامعة شملها التصنيف.

أما المرتبة الثالثة محليا فكانت من نصيب جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة.

ويرتكز التصنيف على مجموعة المؤشرات التي تهتم بنشر الدراسات، المقالات العلمية والأكاديمية التي ينشرها الأساتذة والباحثون في المجلات والدوريات الدولية المتخصصة والمصنفة عالميا.

وفيما يلي الجدول الذي يوضح ترتيب 50 جامعة جزائرية محليا:

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