هذا ترتيب الجزائر في قائمة أغنى الدول في إفريقيا

تحتلّ الجزائر المركز التاسع في قائمة أغنى الدول في إفريقيا، حسب معيار نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي للبلد.

ووفق ماجاء في تقرير لمجلة “بزنس إنسايدر” الاقتصادية، فقد بلغت نسبة الناتج الإجمالي المحلّي على عدد السكان في الجزائر 3449 دولار للفرد. وهذا بالاعتماد على معطيات 2021.

ويقصد بالناتج الإجمالي المحلي، مجموع القيمة المالية لما يتمّ إنتاجه وتداوله في البلاد من سلع وخدمات.

وللحصول على مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي لكل بلد، يمكن ببساطة قسمة الناتج المحلّي لسنة معيّنة، على عدد السكان.

وقد اعتمد التصنيف على أرقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن دخل البلدان الإفريقية، ونصيب المواطن من هذا الدخل، في عام 2021.

وجاء ترتيب الدول الإفريقية الـ10 الأغنى في القارة كالتالي:

1-السيشل (12.648 دولار للفرد).

2-غينيا الاستوائية (8.000 دولار للفرد).

3-الغابون (7.785 دولار للفرد).

4-بوتسوانا (7.036 دولار للفرد).

5-جنوب إفريقيا (5.236 دولار للفرد).

6-ليبيا (4.733 دولار للفرد).

7-ناميبيا (4.412 دولار للفرد).

8-مصر (3.606 دولار للفرد).

9-الجزائر (3.449 دولار للفرد).

10-المغرب (3.409 دولار للفرد).

هذا هو ترتيب الجزائر في مؤشر القوة الناعمة الدولي

في 15 مارس 2022، تصدرت الولايات المتحدة دول العالم في مؤشر القوة الناعمة للعام 2022. وجاءت الجزائر في المركز 75 عالميا، فيما حلّت روسيا في المركز التاسع.

وكسبت روسيا 4 مراكز في مؤشر القوة الناعمة الذي يعدّه موقع “براند ديراكتوري” المتخصّص. بحلولها في المرتبة الـ9، بدلا من الـ13 في 2021. وهذا على الرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية التي تتعرّض لها عقب تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وعلى المستوى العربي، حلّت الإمارات في المركز العاشر عالميا والأول عربيا. فيما جاءت الجزائر في المركز الـ75 عالميا.

ويعتمد ترتيب الدول في المؤشر على عدّة معايير سياسية وثقافية على غرار العلاقات الدولية، وسمعة البلاد، والتجارة، والتربية والعلوم، ومدى التحكّم في وباء كورونا أيضا.

وحصلت الجزائر على أفضل ترتيب لها على مستوى المؤشرات الجزئية في مجالات “التأثير” (66 عالميا )، والعلاقات الدولية ( 66 عالميا ).