هذا ترتيب الخضر في تصنيف الفيفا لأحسن منتخبات العالم

حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على مركزه الـ41 في ترتيب الفيفا الأخير لأحسن المنتخبات في العالم. فيما تصدّر البرازيل على المستوى العالمي.

وعلى المستوى الإفريقي، حلّ أشبال المدرب جمال بلماضي، في المركز السابع، بعد كلّ من السنغال (18)، المغرب (23)، تونس (30)، نيجيريا (31)، الكاميرون (38)، ومصر (40).

وعربيا، احتلّ المنتخب المغربي صدارة ترتيب أحسن المنتخبات على الرغم من تراجعه مرتبة واحدة في التصنيف العالمي، متبوعا بتونس، مصر، الجزائر، قطر، السعودية، الإمارات، العراق، وعُمان.

المنتخبات الـ10 الأفضل في العالم في أوت 2022:

1- البرازيل،

2- بلجيكا،

3- الأرجنتين،

4- فرنسا،

5- إنجلترا،

6- إسبانيا،

7- إيطاليا،

8- هولندا،

9- البرتغال،

10- الدنمارك.