هذا ترتيب “الخضر” في “كان” الكاميرون

احتل المنتخب الجزائري الذي أقصي في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا الجارية في الكاميرون المركز الـ21.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، السبت، قبل إنطلاق مباريات الدور ربع النهائي، عن ترتيب المنتخبات من المركز 9 إلى المركز 24، حيث احتل “الخضر” المركز الـ21.

وكان “الخضر” قد أنهوا المنافسة في المركز الرابع و الأخير للمجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، وهدف واحد.

وجاء في المركز الـ24 منتخب موريتانيا، الذي لم يسجل أي هدف، في حين احتل منتخب إثيوبيا المركز الـ23 ، وفي المركز الـ22 حلّ منتخب غينيا بيساو.

وحلّ السودان في المركز الـ20 ، فيما جاء منتخب غانا في المركز الـ19، وقبلها سيراليون وزيمبابوي في المركزين 18 و17 على التوالي.

وإحتلت المنتخبات التي أقصيت في الدور الثاني المراكز من 9 إلى 16، حيث جاءت نيجيريا في المركز التاسع، وكوت ديفوار في المركز العاشر، وبعده كل من مالي، الغابون، مالاوي، غينيا الاستوائية، الرأس الأخضر، وجزر القمر.