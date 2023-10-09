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هذا تعليق سفيرة فلسطين لدى إيران على أحداث غزة!

الشروق أونلاين
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هذا تعليق سفيرة فلسطين لدى إيران على أحداث غزة!
وكالة مهر للأنباء
سلام الزواوي، سفيرة فلسطين لدى إيران

علقت سلام الزواوي، سفيرة فلسطين لدى إيران، على الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، عقب تنفيذ كتائب القسام لعملية “طوفان الأقصى”.

وبحسب ما أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أصدرت سلام الزواوي، بيانا بشأن الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة والمقاومة الفلسطينية، أكدت من خلاله أن شعب فلسطين المقاتل يدافع حاليا عن أرضه ومقدساته، ويطالب الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب فلسطين في هذا الوضع.

وجاء في بيان السيدة الزواوي: “إن القيادة الفلسطينية حذرت مراراً وتكراراً من جمود الآفاق السياسية وعدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وهو حق تقرير المصير وتشكيل حكومة جديدة ودولة فلسطينية مستقلة.”

كما حذرت من الأعمال العدائية والاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون الصهاينة ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وطلبت سفيرة فلسطين في إيران من الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب فلسطين في هذا الوضع.

وقالت الزواوي: “إن المنطقة لن تشهد السلام والأمن والاستقرار دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك تشكيل حكومة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وفي النهاية، اعتبرت أن سبب الوضع الحالي في الأراضي المحتلة وانعدام الأمن في المنطقة هي السياسة التي ينتهجها المجتمع الدولي، فضلا عن الصمت تجاه الأعمال الإجرامية والعنصرية التي يقوم قوات الاحتلال .

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