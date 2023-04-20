هذا توقيت اجتماع لجنة الأهلة في الجزائر لتحرّي هلال شوال

تجتمع لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر، أمسية الخميس، لتحرّي رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1444.

وسينطلق اجتماع اللجنة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حسب ما ذكره التلفزيون العمومي، في حدود الساعة الثامنة والربع 20:15 من مساء الخميس، بدار الإمام في المحمدية بالعاصمة.

المحكمة العليا في السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال عيد الفطر

وفي السعودية، أعلنت المحكمة العليا أن الجمعة 21 أفريل، سيكون أول أيام عيد الفطر. بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1444.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية في المملكة، فقد تمكّن راصدون في محطتي تمير وحوطة سدير، من رؤية هلال الشهر، الذي يؤذن بتمام شهر رمضان 29 يوما.

وفي قطر والإمارات والبحرين والكويت والعراق ومصر والسودان وفلسطين وسوريا والأردن ولبنان أيضا، أعلنت لجان تحرّي رؤية الهلال، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

هكذا تستعدّ مراصد السعودية لتحرّي هلال عيد الفطر (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو نشره مرصد جامعة المجمعة الفلكي في حوطة سدير بالسعودية، استعدادات المرصد لتحرّي هلال شهر شوال للعام الهجري 1444 أمسية الخميس 20 أفريل.

ويبدو من خلال الفيديو، أن المرصد قد نصب عدّة أجهزة تلسكوب في مكان مفتوح، لرصد الهلال الذي يؤذن بقدوم عيد الفطر، وتمام شهر رمضان.

سلطنة عُمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال عيد الفطر

بالمقابل، أعلنت سلطنة عُمان مساء الخميس، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1444. ليكون يوم الجمعة 21 أفريل متمّما لشهر رمضان.

بناء على ذلك، يكون السبت 22 أفريل، أول أيام عيد الفطر. حسب ما ذكره مفتي سلطنة عُمان العام أحمد الخليلي.

هذه الدول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

وتتحرّى معظم الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال 1444ه الذي يؤذن بتمام شهر رمضان، وقدوم عيد الفطر، مساء الخميس 20 أفريل.

وأعلنت السلطات في كلّ من عُمان وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت. لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.

وهو نفس ما ذهبت إليه الجهات التي تمثل المسلمين في أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان. حسب ما رصده مركز الفلك الدولي في الإمارات.