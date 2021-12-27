هذا توقيت مباريات “الخضر” في الدور الأول من “الكان”

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن برنامج المنتخب الوطني في الدور الأول من “كان” الكامرون، وتوقيت اللقاءات الثلاثة.

ويستهل المنتخب الوطني كأس أمم إفريقيا، بمواجهة سيراليون يوم الثلاثاء 11 جانفي، على الساعة الثانية زولا بالتوقيت الجزائري، بملعب جابوما بدوالا.

أما المباراة الثانية التي يواجه فيها “الخضر” منتخب غينيا الاستوائية بنفس الملعب، فستجرى يوم الأحد 16 جانفي على الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت الجزائري.

ويختتم أشبال بلماضي الدور الأول، بمواجهة منتخب كوت ديفوار يوم الخميس 20 جانفي، على الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.