هذا جديد التسجيلات الجامعية لحاملي بكالوريا 2022

مدير التكوين العالي جمال بوقزاطة لـ "الشروق":

أكد مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوقزاطة، أن التسجيلات الجامعية لحاملي بكالوريا 2022، ستتميز بتوسيع العمل بالمعدل الموزون واستحداث تكوينات جديدة في الصيدلة وأخرى موجهة لحاملي بكالوريا تقني رياضي.

وكشف بوقزاطة في تصريح لــ”الشروق” عن إدراج مسارات تكوين في الليسانس والماستر على مستوى كلية الصيدلة بجامعة الجزائر1 التي تم تنصيبها مؤخرا، إذ ستقدم الكلية تكوينات في الليسانس بكالوريا + 3 لحاملي بكالوريا، شعب علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي.

وأضاف ذات المتحدث بأن الوزارة هذه السنة استحدثت مسارات تكوينية خاصة موجهة لحاملي بكالوريا تقني رياضي، في الهندسة المدنية، وهندسة الطرائق، والهندسة الميكانيكية، وتم اختيار ثلاث مؤسسات جامعية نموذجية وهي:جامعة سطيف 1 والبليدة 1 وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران، إذ ستخضع للتقييم كمرحلة أولى لمعرفة مدى إقبال حاملي البكالوريا عليها.

إعادة توزيع الفروع ذات التسجيل الوطني

وفي سياق متصل، قال مدير التكوين العالي إن الوزارة أعادت توزيع ما يعرف بالفروع ذات التسجيل الوطني لكي تصبح فروعا إما محلية أو جهوية، لتفادي تكرار بعض مسارات التكوينات على مستوى المؤسسات الجامعية، وأشار إلى أن جديد الدخول الجامعي المقبل يكمن في التوجيه الذي سيتم في الجامعات والمراكز الجامعية بخصوص ميدان الرياضيات والإعلام الآلي، حيث تم الفصل بين الشعبتين، وبالتالي السماح لحامل شهادة البكالوريا إما أن يسجل في شعبة الرياضيات أو الإعلام الآلي منذ السنة الأولى، ونفس الشيء بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة تم الفصل في شعبة العلوم الدقيقة بين الرياضيات والعلوم الفيزيائية، مشيرا إلى أن الإجراء تم اتخاذه نظرا لاحتياج قطاع التربية لتخصص العلوم الفيزيائية.

وبخصوص أقطاب الامتياز، كشف مدير التكوين العالي عن استحداث مدرستين عليتين جديدتين، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا لمهن المهندس بعنابة الناتجة عن دمج بين المدرسة العليا للمعادن والتعدين والمدرسة العليا للتكنولوجيا الصناعية، وعلى مستوى العاصمة تم استحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا المتقدمة من خلال الدمج بين المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والمدرسة العليا للتكنولوجيا التي سيتم توطينها بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله، وفي ميدان علوم الطبيعة والحياة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تم استحداث مدرستين عليتين للفلاحة الصحراوية بالوادي وأدرار.

الإبقاء على عدد الرغبات من 6 إلى 10

وبخصوص التسجيلات الجامعية، قال بوقزاطة إنه تم الإبقاء على بعض الإجراءات التي تم اتباعها خلال بكالوريا سنة 2021، ولاسيما ما تعلق بإعطاء الفرصة لحاملي شهادة البكالوريا للاختيار من 6 إلى 10 رغبات على الأقل، على أن تتضمن اختيارين في نظام ليسانس “أل أم دي”، كما تم الإبقاء على الاختبار الخاص باللغة لحاملي بكالوريا أجنبية الذين يرغبون في التسجيل في العلوم الطبية والمدارس العليا، فضلا عن الإبقاء على الميزة التي منحت لرياضيي النخبة للتسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بغض النظر عن المعدل الذي ستفرزه المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات.

توسيع العمل بالمعدل الموزون مع أيام تحسيسية

وأكد بوقزاطة على أن خيار الإبقاء على المعدل الموزون وتوسيع تطبيقه جاء في إطار الإصلاحات التي أعلنتها الوزارة من أجل تحسين عملية التوجيه والتحصيل البيداغوجي في التخصصات ذات الأهمية، مشيرا إلى أن المنشور التوجيهي لحاملي بكالوريا 2022 وسع العمل بالمعدل الموزون لحاملي بكالوريا تقني رياضي والمدرستين العليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي، قائلا إن “حامل شهادة بكالوريا إذا ما أراد أن يظفر بالاختيار الذي يناسبه يجب عليه أن يحسن معدله العام للبكالوريا وكذلك بعض الشعب يجب أن تكون علامتها الأساسية مهمة وأن يكون قد حاز على نقاط جيدة ليتسنى له اختيار هذه الشعبة”.

وأردف المتحدث أنه لا يمكن أن “تدرس الطب وأنت ضعيف في مادة علوم الطبيعة والحياة ونفس الشيء للغات الأجنبية والرياضيات والإعلام الآلي”، موضحا أن الوزارة ستقوم بمعية وزارة التربية بحملات تحسيسية وأبواب مفتوحة لفائدة التلاميذ وأوليائهم يوم 20 ماي الجاري على مستوى مديرية التربية غرب وتتوسع لباقي المديريات، كما سيتمكن الناجحون من حساب معدلهم الموزون عن طريق التطبيق الذي تخصصه الوزارة ضمن دليل حامل شهادة البكالوريا.