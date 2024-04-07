هذا جديد الخراف المستوردة من رومانيا

نفت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء والمخولة حصرا باستيراد الخراف من دولة رومانيا، خلال شهر رمضان المبارك، الإشاعات المتداولة في وسائط التواصل الإجتماعي، حول بيع الخراف حية في الأسواق.

وفي بيان صادر عن الشركة العمومية، فنّدت من خلاله “الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تخدم المصالح الشخصية الضيقة لتلك الفئة”، المروجة لهاته الاشاعات، مؤكدة في الوقت ذاته، بأن “الجهة الوحيدة المخولة باستيراد هاته الأغنام هي الشركة الجزائرية للحوم الحمراء والتي توجه مباشرة للذبح، تحت اشراف السلطات البيطرية المختصة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تباع حية”.

وجدّدت الشركة الوطنية في بيانها الصادر، اليوم الأحد، تنديدها “بهاته التصرفات التي تهدف إلى زعزعت استقرار السوق الوطني ونشر الشائعات المغرضة”، داعية “الجميع إلى عدم الانسياق وراء كل ما تروج له هاته الصفحات المشبوهة، كما ستحتفظ بحقها في المتابغة القضائية”.