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اقتصاد

هذا جديد الدفع عبر الهاتف النقال

الشروق أونلاين
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هذا جديد الدفع عبر الهاتف النقال

كشفت مديرة تجمع النقد الآلي، آسيا بن شابلة، أن مشروع التشغيل البيني في مجال الدفع عبر الهاتف النقال، يعرف تقدما “لا بأس به” وسيصبح عمليا خلال 2024.

وقالت بن شابلة “نحن نسجل بعض التقدم في نشر عملية الدفع عبر الهاتف النقال، فقد حدد المجمع خارطة عمله، وعلى ضوء هذا التقدم ندعوا كل بنك إلى إعتماد الحل الخاص به”، موضحة أنه “بخصوص التشغيل البيني, يجب أن تكون البنوك مربوطة بالمبدل أو جهاز التشبيك الذي يوجد الآن في مرحلة التطبيق”.

وأكدت المتحدّثة أن “إطلاق التشغيل البيني، سيمكن من إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد”، بعد أن كان في السنوات الأخيرة خاص فقط بمتعاملي بنكين فقط وبريد الجزائر.

ووفق ما صرحت به بن شابلة، لوكالة الانباء الجزائرية، فإن شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك، قد اقتنت هذا الحل الذي يضمن التشغيل البيني للدفع والذي سيدخل حيز الخدمة هذه السنة.

وأكدت المتحدثة، بأن “تجمع النقد الآلي، قد انتهى من تأهيل حظيرة محطات الدفع الالكتروني التي تضم حوالي 54 ألف جهاز، حتى تقبل البطاقات الجديدة غير التلامسية”، مؤكدة أن “الدفع بهذه البطاقة المطبق منذ بضعة أشهر، تم تسقيفه ب 1500 دج في مرحلة أولى”.

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