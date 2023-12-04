-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

هذا جديد الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة منتسبيه

الشروق أونلاين
  • 2082
  • 0
هذا جديد الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة منتسبيه

كشف مدير الإعلام الآلي والتنظيم بالصندوق الوطني للتقاعد رشيد ناش، عن تسهيلات رقمية جديدة لفائدة المتقاعدين.

وقال المتحدث، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” على الشروق نيوز، أن الصندوق من خلال استبيان قام به في 2015 لكشف سبب تنقل المنخرطين إلى وكالاته، تبين أنه شهريا يأتي 150 ألف منتسب من أجل استخراج شهادة الدخل، أن 30 بالمائة من المتنقلين إلى وكالاتهم يرغبن في استخراج شهادات مختلفة أو تقديم شهادات في ملفاتهم.

تابع ناش قائلا: “طورنا تطبيق جديد سيتم طرحه هذا الأسبوع بهدف تقليل تنقل المنتسبين إلى شبابيك الصندوق الوطني للتقاعد، يمكن تحميل شهادة الدخل عبر الحساب الشخصي للمتقاعد.”

كما تم تطوير تطبيق يمكن المنتسب استخراج عدد من الوثائق وتحميلها من البيت وتجنب عناء التنقل.

كما أوضح المسؤول أن العمال يمكنهم عبر التطبيق التسجيل سنتين قبل موعد التقاعد حيث يمكن للمستفيد الدخول عبر البوابة ومتابعة مسار ملف التقاعد الخاص به.

مقالات ذات صلة
إطلاق النظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” رسميا

إطلاق النظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” رسميا

مجلس المحاسبة يكشف بالتفاصيل تجاوزات شعبة اللحوم الحمراء!

مجلس المحاسبة يكشف بالتفاصيل تجاوزات شعبة اللحوم الحمراء!

سونلغاز تبحث مع البلجيكيين الشراكة في هذه المجالات  

سونلغاز تبحث مع البلجيكيين الشراكة في هذه المجالات  

العاصمة: تسوية 167 مشروعا عالقا ومنح 131 رخصة استغلال استثنائية

العاصمة: تسوية 167 مشروعا عالقا ومنح 131 رخصة استغلال استثنائية

نواب يطالبون بالسيارات المستعملة أقل من 5 سنوات!

نواب يطالبون بالسيارات المستعملة أقل من 5 سنوات!

مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2023

مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد