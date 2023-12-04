هذا جديد الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة منتسبيه

كشف مدير الإعلام الآلي والتنظيم بالصندوق الوطني للتقاعد رشيد ناش، عن تسهيلات رقمية جديدة لفائدة المتقاعدين.

وقال المتحدث، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” على الشروق نيوز، أن الصندوق من خلال استبيان قام به في 2015 لكشف سبب تنقل المنخرطين إلى وكالاته، تبين أنه شهريا يأتي 150 ألف منتسب من أجل استخراج شهادة الدخل، أن 30 بالمائة من المتنقلين إلى وكالاتهم يرغبن في استخراج شهادات مختلفة أو تقديم شهادات في ملفاتهم.

تابع ناش قائلا: “طورنا تطبيق جديد سيتم طرحه هذا الأسبوع بهدف تقليل تنقل المنتسبين إلى شبابيك الصندوق الوطني للتقاعد، يمكن تحميل شهادة الدخل عبر الحساب الشخصي للمتقاعد.”

كما تم تطوير تطبيق يمكن المنتسب استخراج عدد من الوثائق وتحميلها من البيت وتجنب عناء التنقل.

كما أوضح المسؤول أن العمال يمكنهم عبر التطبيق التسجيل سنتين قبل موعد التقاعد حيث يمكن للمستفيد الدخول عبر البوابة ومتابعة مسار ملف التقاعد الخاص به.