هذا جديد القروض الاستهلاكية والدفع عبر رمز “QR” والبطاقات الأجنبية

بنك الجزائر يحيّن قائمة المنتجات والخدمات المصرفية:

سمح بنك الجزائر، بموجب التحيين الجديد لقائمة المنتجات والخدمات المصرفية المعتمدة، بإدراج القروض الاستهلاكية الموجهة للأسر لاقتناء السلع، وإطلاق خدمة الدفع والتحويل عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بين البنوك لفائدة الأفراد والتجار والمؤسسات، إلى جانب تمكين المتعاملين الجزائريين الناشطين في التجارة الإلكترونية من استقبال مدفوعات حاملي البطاقات البنكية الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تسريع رقمنة المعاملات المالية وتوسيع الشمول المالي وتعزيز نشاط التجارة الإلكترونية في الجزائر.

أعلن بنك الجزائر عبر صفحته الرسمية بفايسبوك، عن تحيين القائمة الرسمية للمنتجات والخدمات المصرفية المعتمدة ابتداء من 14 ماي 2026، في إطار مواصلة تحديث المنظومة البنكية وتطوير الخدمات المالية والرقمية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 7 من النظام رقم 2020-01 المؤرخ في 15 مارس 2020 والمتعلق بالقواعد العامة للشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التحيين جاء بعد منح تراخيص تسويقية جديدة للبنوك والمؤسسات المالية عقب دراسة الملفات والطلبات المقدمة إليها، حيث أصبحت هذه المؤسسات قادرة على تسويق المنتجات والخدمات الجديدة بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ التصريح المسبق لدى بنك الجزائر.

وتضمنت القائمة المحدثة مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية والمصرفية الجديدة، حيث تم توسيع خدمات “الأونلاين بانكينغ” لتشمل الاطلاع على الحسابات الجارية وحسابات الادخار والودائع وسندات الصندوق والقروض والشيكات وأسعار الصرف، مع إمكانية استخراج كشوف الحسابات وتحميلها والاطلاع على تاريخ العمليات البنكية.

كما تسمح هذه الخدمات بإجراء التحويلات البنكية بمختلف أنواعها، سواء بين الحسابات الخاصة بالزبون أو بين البنوك أو داخل البنك نفسه، إضافة إلى التحويلات الدائمة والمتعددة، فضلا عن دفع الفواتير وطلب البطاقات البنكية ودفاتر الصكوك.

أما خدمات “الموبايل بانكينغ” فأصبحت تتيح فتح الحسابات البنكية عن بعد، وطلب البطاقات البنكية ودفاتر الصكوك، والاطلاع على الحسابات والكشوف البنكية، والاستفادة من خدمة الرسائل القصيرة المتعلقة بوضعية الحساب وتوفر البطاقات البنكية ودفاتر الصكوك.

كما تسمح الخدمات الجديدة بإجراء التحويلات البنكية ودفع الفواتير والتوقيع الإلكتروني على التحويلات، وتنفيذ عمليات السحب والإيداع داخل الوكالات البنكية، ومتابعة أسعار الصرف وتحويل العملات، إضافة إلى إرسال كشوف الحسابات عبر نظام “سويفت”.

وفي مجال وسائل الدفع، تضمنت القائمة تحيينات مهمة تخص بطاقات الدفع بين البنوك “سي.آي.بي”، حيث تشمل البطاقة الكلاسيكية إمكانية الاطلاع على الرصيد، وإنجاز التحويلات، وسحب وإيداع الأموال، وإيداع الشيكات، والدفع لدى التجار المجهزين بأجهزة الدفع الإلكتروني المرتبطين بالشبكة النقدية المشتركة بين البنوك، فضلا عن الدفع عبر الإنترنت لفائدة التجار الإلكترونيين المعتمدين.

كما تم إدراج بطاقة “سي.آي.بي” المسبقة الدفع الموجهة للأشخاص الطبيعيين الحائزين على حسابات جارية أو حسابات ادخار، والتي تسمح بدفع ثمن السلع والخدمات لدى التجار، والدفع عبر الإنترنت، وسحب الأموال والاطلاع على الرصيد وآخر العمليات المنجزة عبر أجهزة الصرف الآلي والشبابيك الآلية للبنوك.

وشمل التحيين أيضا بطاقة “سي.آي.بي” الخاصة بالشركات والأعمال، التي تسمح بسحب الأموال من مختلف أجهزة الصرف الآلي، والدفع لدى التجار وعبر الإنترنت، إلى جانب دفع الضرائب والرسوم عن بعد عبر منصة “جباياتي” من خلال بوابة الخدمات البنكية الإلكترونية.

كما أبقى بنك الجزائر على بطاقة الادخار التي تسمح بالاطلاع على الرصيد والسحب من أجهزة الصرف الآلي، مع استحداث بطاقة جديدة هي بطاقة “سي.آي.بي” ذات الدفع المؤجل الموجهة للأفراد الحائزين على حسابات جارية، حيث يتم تأجيل اقتطاع قيمة العمليات المنجزة إلى تاريخ محدد من الشهر وفي حدود سقف معين. وتسمح هذه البطاقة بالدفع لدى التجار، والدفع عبر الإنترنت، والاطلاع على الرصيد والعمليات والسقوف المعتمدة.

وفيما يتعلق بالبطاقات الدولية، أدرج بنك الجزائر بطاقات “فيزا” و”ماستركارد” و”أمريكان إكسبريس” الموجهة للأفراد والشركات ورجال الأعمال وحاملي بطاقات “سيغناتور”، والتي تسبنك الجزائر يصدر القائمة “المحدّثة” مح بالدفع والسحب بالعملة الصعبة عبر مختلف الشبكات الدولية، إضافة إلى إنجاز معاملات التجارة الإلكترونية الدولية عبر الإنترنت.

ومن بين أهم المستجدات التي تضمنتها القائمة الجديدة السماح بقبول المدفوعات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية الصادرة عن بنوك أجنبية، ما يتيح للمتعاملين الجزائريين الناشطين في التجارة الإلكترونية تسويق منتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت لفائدة زبائن أجانب.

وفي مجال الدفع عبر الهاتف المحمول، أدرج بنك الجزائر خدمة الدفع بواسطة رمز الاستجابة السريعة “QR Code” داخل البنك الواحد، لفائدة الأفراد والمهنيين والتجار، حيث تسمح بإجراء عمليات الدفع والتحويلات المالية وتحويل الأموال بين المشتركين في التطبيق البنكي، إضافة إلى الاطلاع على الرصيد.

كما تسمح الخدمة نفسها للمؤسسات بإنجاز عمليات الدفع والاطلاع على الرصيد عبر التطبيقات البنكية.

أما على المستوى البين بنكي، فقد تم إطلاق خدمة “QR Code” جديدة تسمح للأفراد والمهنيين والتجار بإنجاز تحويلات مالية بين الأفراد (P2P)، ومدفوعات بين الأفراد والمؤسسات أو التجار (P2B)، إضافة إلى عمليات استرجاع الأموال من المؤسسات نحو الزبائن (B2P).

وفي جانب التمويل، تضمنت القائمة المعتمدة الإيجار المالي المنقول والإيجار المالي العقاري والقرض الإيجاري، إلى جانب إدراج القرض الاستهلاكي الموجه للأسر من أجل اقتناء السلع، في خطوة تعيد هذا النوع من التمويلات إلى قائمة المنتجات البنكية المعتمدة.

كما تشمل المنتجات المسموح بتسويقها في إطار نشاط التأمين البنكي عددا من العقود التأمينية، من بينها التأمين متعدد الأخطار للسكن، وتأمين القرض العقاري، وتأمين الكوارث الطبيعية، وتأمين الأشخاص.

وأكد بنك الجزائر أن هذه التدابير تندرج ضمن مسار تحديث الخدمات البنكية وتعزيز الرقمنة وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني وتحسين الشمول المالي، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع المالي والاحتياجات الجديدة للزبائن والمتعاملين الاقتصاديين.