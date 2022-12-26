هذا جديد الوحدات التكوينية لطالب الدكتوراه

ستدخل حيز التطبيق للناجحين في مسابقة الدكتوراه 2023

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الخاص بالمقاييس الأفقية الجديدة لتدعيم التكوين في الطور الثالث”الدكتوراه” في مؤسسات التعليم العالي.

في إطار سعي الوزارة إلى إصلاح التكوين في الدكتوراه ، يأتي هذا القرار الصادر في 24ديسمبر 2022 لتوضيح المقاييس التي سيتلقاها طالب الدكتوراه في السنة الأولى بعد النجاح في المسابقة، حيث يسمح التكوين التكميلي المستهدف إلى تمكين طالب الدكتوراه من اكتساب المعارف الأفقية اللازمة لتحضير الأطروحة.

ووفقا لذات القرار فالتكوين التكميلي سيمكن طالب الدكتوراه من تعميق المعارف في مجال

التعليمية في البحث العلمي والبيداغوجيا، والفلسفة، مع

تحسين المستوى في اللغة الإنجليزية وفقًا للمعايير المعتمدة، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا.

تدريس برنامج التكوين التكميلي حضوريا وعبر الخط

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تدريس برنامج التكوين التكميلي بالنمط الحضوري أو عبر الخط بأشكال مختلفة، على شكل دروس ومحاضرات، أو ملتقيات وورشات … على أن تتم المصادقة على المهارات المكتسبة في دفتر طالب الدكتوراه على أساس تقييم تكويني.

وفي السياق، ستنشأ على مستوى كل مؤسسة تعليم عالي خلية تعمل بالتنسيق مع لجان التكوين في الدكتوراه المعنية مكلّفة بوضع حيز التنفيذ التكوين التكميلي، و انتقاء الأساتذة المتدخلين في التكوين وبرمجة دورات التكوين، فضلا عن

التقييم التكويني لطلبة الدكتوراه.

ووفقا لذات القرار ستتكون الخلية من نائب مدير الجامعة المكلف بما بعد التدرج بصفته منسق، وأربعة

أساتذة باحثين من مصف الأستاذية معينين من طرف مدير المؤسسة كالتالي:” أستاذ باحث بالنسبة للتعليمية، و أستاذ باحث بالنسبة للفلسفة وأستاذ باحث بالنسبة للغة الإنجليزية، وأستاذ باحث بالنسبة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال” فيما يترأس الخلية نائب مدير الجامعة المكلف بما بعد التدرج والذي يضمن تنسيق نشاطاتها، حيث

تجتمع الخلية بطلب من منسقها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تعرض الخلية برنامج عملها المرفق برزنامة على المجلس العلمي للمؤسسة للمصادقة عليه.

16مهارة لتطويرها لدى طالب الدكتوراه

ويشير الملحق رقم 01 الخاص بالقرار رقم 1410 – الذي تحوز الشروق نسخة منه- إلى شبكة المهارات المراد تطويرها وعددها 16 مهارة، وهذا ضمن أربعة متدخلين وهي التعليمية والفلسفة واللغة

الإنجليزية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويتعلق الأمر بمهارة احترام الملكية الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة، وتحرير محتوى علمي موثوق وذو جودة، مع مهارة الانضمام إلى الشبكات الأكاديمية، والقيام ببحث علمي معمق على الويب ، فضلا عن التحسيس بأهمية الآداب والأخلاقيات في البحث العلمي، وكيفية تعبئة المعارف والمهارات في وضعية ما، بالإضافة إلى التفكير النظري والإبستمولوجي حول اسم البحث العلمي، وتطوير القدرات الفكرية من أجل تحصيل ونشر المعرفة، وتنمية الحس النقدي لدى طالب الدكتوراه مما يسمح له بالمشاركة الفعالة في تطور المجتمع، واكتساب فكر منفتح واحترام الآخر، بالإضافة إلى المهارات اللغوية: الفهم والانتاج الشفوي والكتابي، والمهارات العرضية القدرة على التحليل التلخيص وتقديم الاثباتات ومهارات التقييم الذاتي والعمل عبر الخط، وتطوير المبادرات والابتكار في مجالي المعرفة والخبرة، مع تطوير روح المقاولاتية والقيادة لدى طالب الدكتوراه، وصولا إلى فهم النظام الجامعي التعليمي والبحثي بالموازاة مع الآداب والأخلاقيات الجامعية.

حجم ساعي وفقا لأهمية المقاييس

وحددت الوزارة في ذات القرار الحجم الساعي لبرنامج التكوين المتكون من ثمانية مقاييس ، إذ سيتم تخصيص 6 ساعات لتعريف التكوين في الدكتوراه والذي سيسمح للطالب بالتعرف على الإطار القانوني الذي ينظم التكوين في الطور الثالث، والاداب والأخلاقيات الجامعية، وحقوق وواجبات طالب الدكتوراه ، مع التعرف والاطلاع على بنية البحث العلمي.

أما فيما يخص استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال فتم تحديد الحجم الساعي ب 18 ساعة، وستمكن الطالب من تسهيل اكتساب المعرفة وتطبيقها، وتعلم كيفية انتاج وتخزين وتبادل وتصنيف المستندات الرقمية، وتسليط الضوء على دور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في البحث والبيداغوجيا..

هكذا سيتم توزيع الحجم الساعي لطالب الدكتوراه

هذا وتم تخصيص 6 ساعات لوحدة اليقظة الوثائقية والبحث البيبليوغرافي والتي تهدف لترقية احترام الملكية الفكرية والنزاهة الأكاديمية والاطلاع على المستجدات البحثية، أما بالنسبة لمقايس التعليمية فتم توزيعه على 40ساعة مابين السداسي الأول والثاني، ويرمي إلى إدراج بحث الدكتوراه في إطار التعليمية وتحديد الموقف الابستيمولوجي،

وفي ذات السياق، تم تخصيص 30 ساعة للتكوين في اللغة الإنجليزية من أجل السماح لطالب الدكتوراه بالمشاركة في مداخلات ونشر أعمال بحثية دولية لتحسين مرئية مؤسسات التعليم العالي دوليا، فيما سيتم تخصيص 12 ساعة لمقياس الفلسفة التي تهدف إلى تعزيز الفكر النقدي لدى طالب الدكتوراه، والتقييم النقدي في البحث .

وتم تخصيص حجم ساعي بمعدل 9 ساعات لمقياس منهجية البحث والذي يهدف إلى الامتثال للمعايير المنهجية، أما إدارة الابتكار والمقاولاتية فسيخصص لها 9 ساعات يتعرف خلالها الطالب على استراتيجيات التطوير وإدارة مشروع مبتكر ، مع تعليم طالب الدكتوراه استكشاف البيئة المحيطة له لتكييف بحثه باتجاه المقاولاتية.