هذا جديد برنامج “عدل 3”

ترأس وزير السكن العمران محمد طارق بلعريبي لقاء تقنيا خاصا بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3″، بمقر البنك الوطني للإسكان.

وأفاد بيان للوزارة الخميس، أن اللقاء تمحور بالخصوص حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشروع “عدل 3”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة المسبقة تعتبر أساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1” و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا للإسراع في إطلاق المشاريع.

وتم خلال هذا الاجتماع، وبعد تقديم عرض شامل لجميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS المتوفرة على مستوى 58 ولاية والتي تحوز وكالة “عدل” حاليا على محاضر اختيار الأرضية و المسلّمة من طرف الولاة، حيث برمجت مسبقا خرجات ميدانية لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملائمتها لاستقبال هذا البرنامج كما تم التطرق الى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الأن لاحتضان مشروع عدل 3.

استحسن الوزيرالجهود المبذولة من طرف فريق العمل المشكل، أين قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”.

هذا وسيتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها وكذا عرض فيما يخص الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3” وكذا خصائصه التقنية بالإضافة إلى تنظيم لقاء سيخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.