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اقتصاد

هذا جديد تسيير أحياء سكنات “عدل”

الشروق أونلاين
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هذا جديد تسيير أحياء سكنات “عدل”
ح. م
حي من سكنات "عدل"

سيتنقل تسيير خدمات المياه على مستوى أحياء سكنات البيع بالإيجار من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إلى الشركة الجزائرية للمياه، بشكل تدريجي وبعد إجراء تقييم شامل لمختلف الهياكل.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية فتم توقيع بروتوكول اتفاق بين الطرفين، اليوم السبت 3 ماي، بالجزائر العاصمة، بحضور كل من وزير الري، طه دربال، ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد.

وأوضح المدير المركزي للزبائن والاتصال بالشركة، صلاح الدين شريط، في تصريح لذات الوكالة أنه “سيتم إجراء فحص شامل من طرف فرق مشتركة من الشركة والوكالة لكل هياكل المياه التي تسيرها حاليا وكالة عدل (عبر فرعها “جيست إيمو”)، من أجل تحويل تسييرها إلى الجزائرية للمياه”.

وستشمل عملية التقييم كلا من الشبكة، الخزانات ومحطات الضخ، انطلقت من المدينة الجديدة “بوعينان” بولاية البليدة، على أن يتم تعميم العملية على مستوى باقي أحياء “عدل” بكافة ولايات البلاد، عدا الجزائر العاصمة، تيبازة، وهران، وقسنطينة، والتي تشرف فيها شركات أخرى على تسيير المياه والتطهير.

وسيتم تحويل تسيير هياكل المياه بأحياء “عدل” بصفة تدريجية عند انتهاء عملية التقييم في كل ولاية، حيث سيتم توقيع اتفاقيات تحويل التسيير بين “عدل” والوحدات الولائية للجزائرية للمياه.

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