هذا جديد توظيف الأعوان المتعاقدين في عملية الإحصاء العام للسكان

كشف وزير المالية لعزيز فايد أنه قد تم استصدار موافقة الوزير الأول لتمديد عقود توظيف الأعوان المتعاقدين الخاص بالإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.

وأكد الوزير، الخميس، خلال يارة تفقدية للديوان الوطني للإحصاء، أنه سيتم “خلال الأيام القليلة المقبلة المصادقة على مشروع القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل ومدة العقود الخاصة بالأعوان المتعاقدين، العاملين في إطار تنفيذ هذه العملية”.

وأكد وزراة المالية في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي “نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية في جمع المعلومات الاجتماعية، والديموغرافية والاقتصادية”.

واعتبر الوزير أن إعادة إدماج الديوان الوطني للإحصائيات في قطاع المالية يشكل “عودة إلى طبيعة الأمور”، مبرزا “الأهمية القصوى لهذا الاجراء بالنسبة للقطاع لكونها هيئة مركزية لإنتاج ونشر البيانات الإحصائية الدقيقة”.

وبالمناسبة، استعرض فايد أهم الخطوات المنجزة لضمان انتقال “سلس” لوضعية الديوان، بعد نقل الوصاية إلى قطاع المالية، مشيرا إلى أن المصالح المختصة لدائرته الوزارية تعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تجسيد هذا التحول.

ومن بين هذه الإجراءات لفت الوزير على وجه الخصوص إلى “استصدار موافقة الوزير الأول على منح فترة انتقالية لمدة شهرين، يتم من خلالها ضمان التكفل بنفقات الديوان واستمرارية نشاطه”.