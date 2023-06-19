هذا جديد خطة مديرية الغابات لتفادي ومكافحة الحرائق

كشفت المديرية العامة للغابات عن تم توسيع خطة مكافحة الحرائق لتشمل 40 محمية بدلاً من 32 في موسم الصيف السابق.

وأوضح مدير حماية الحيوانات والنباتات في المديرية العامة للغابات سيد علي سعيد، الاثنين، خلال نزوله ضيفا برنامج “ضيف التحرير” على القناة الثالثة الإذاعية، أن المديرية العامة للغابات حصلت على تصريح لاستيراد لـ 40 شاحنة إطفاء حرائق”.

وقال المتحدث: “خلال شهر جوان الجاري تم تحديد خمسة حرائق فقط على المستوى الوطني بمساحة 2.5 هكتار”.

وأكد المتحدث أنه على الرغم من بداية موجة الحرارة الشديدة، فإن مخاطر حرائق الغابات لا تزال منخفضة في الوقت الحاضر.

وتابع قائلا: “إن الأمطار المتأخرة التي سبقت الحرارة تقلل، في الوقت الحالي، من خطر نشوب حريق لأن الغطاء النباتي لا يزال رطبًا”.

وأصر مدير حماية الحيوانات والنباتات في المديرية العامة للغابات على أن “السبب الرئيسي للحرائق يبقى بفعل الإنسان سواء كان إجرامياً أو غير عمدي”.

وتابع قائلا:”القانون واضح أي نشاط يحتمل أن يتسبب في نشوب حريق في الغابة محظور اعتبارًا من 1 جوان”.