هذا جديد شهادة الكفاءة المهنية في مجال نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطيرة

مديريات النقل تشرع في تطبيق التعليمة الوزارية

شرعت مديريات النقل بالولايات في تطبيق أحكام التعليمة الوزارية رقم 1028-23 المؤرخة في 18 جوان 2023، المتعلقة بإلزامية التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطيرة عبر الطرقات، وهو القرار الذي اتخذته وزارة النقل للحد من إرهاب الطرقات، الذي أخذ في الآونة الأخيرة منحى خطيرا.

وكانت وزارة النقل قد اضطرت في وقت سابق إلى تجميد قرار تطبيق شرط التوفر على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع لممارسة هذه المهنة، بعد أن كان مقررا تطبيقه في شهر ماي 2019، وذلك بعد التحفظات التي عبرت عنها المنظمات النقابية الوطنية للنقل، بخصوص آجال تطبيق شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا سعر التكوين.

وألزمت مديريات النقل هذه الأيام، كافة متعاملي نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطيرة بتقديم شهادات الكفاءة المهنية لسائقي مركباتهم، مسلمة من أحد مراكز التكوين المعتمد بكل ولاية.

ويتم في هذا الصدد منح رخصة مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك مرة واحدة، عند طلب تجديد وثائق الاستغلال أو توسيع الحظيرة ما تعلق منها بالنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ونقل العمال والنقل الجامعي والنقل المدرسي وكذا نقل البضائع ونقل المواد الخطيرة، شريطة تقديم شهادة التسجيل لمتابعة التكوين في أحد المراكز المعتمدة، فيما يستلزم تقديم نسخة من شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للمتعاملين الراغبين في الحصول على رخصة النقل الظرفي الدولي للأشخاص عبر الطرقات وكذا من أجل الحصول على رخصة النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات.

أما بخصوص المتعاملين الجدد الراغبين في الاستثمار في مجال نشاط نقل الأشخاص، على غرار النقل العمومي ونقل العمال للحساب الخاص أو لحساب الغير والنقل الجامعي والمدرسي، أو نقل البضائع عبر الطرقات، فإنهم ملزمون بتقديم شهادة الكفاءة المهنية للسائقين المراد تشغيلهم وفقا للتنظيم الساري المفعول، مع الإشارة إلى أنه لا يسمح للسائق باستعمال شهادة الكفاءة المهنية إلا مع متعامل واحد فقط.

وخصصت مديرية النقل لولاية بجاية، على سبيل المثال، 12 مركزا للتكوين معتمدة تسمح للسائقين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية، منها أربعة مراكز كائنة بعاصمة الولاية وأخرى موزعة عبر بلديات تازمالت وآيت رزين وأقبو والقصر وأميزور وسوق الاثنين وملبو وخراطة.