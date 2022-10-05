هذا جديد شهادة مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع للطلبة

خدمات لصالح المقبلين على مذكرات تخرج

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، بأنه بإمكان الطلبة المقبلين على إنجاز مذكرات التخرج في الماستر أو مهندس أو أطروحات الدكتوراه، في إطار آلية شهادة مؤسسة ناشئة أو شهادة براءة اختراع، الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة الرقمية “ابتكار”.

وتبعا للقرار الوزاري 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 والمتعلق بآلية شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع، دعت الوزارة إلى إعلام وتوجيه الطلبة إلى خدمات المصالح المشتركة للبحث، خصوصا حاضنات الأعمال الجامعية والمنصات التكنولوجية والأرضيات التقنية.

وأوضحت في هذا الصدد، أنه “يمكن للطلبة المقبلين على إنجاز مذكرات التخرج في الماستر أو مهندس أو أطروحات الدكتوراه، في إطار آلية شهادة مؤسسة ناشئة أو شهادة براءة اختراع، الاستفادة من خدمات هذه المصالح، عبر الولوج إلى المنصة الرقمية (ابتكار)، من خلال رابطها الإلكتروني.

ومن خلال هذه المنصة الرقمية، “سيجد الطلبة المسجلون ضمن الآلية المشار إليها سلفا كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة والضرورية لنمذجة ابتكاراتهم”.

وقد شكل هذا الموضوع محور المراسلة التي وجهتها الوصاية إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للاتصال بمسؤولي مؤسسات التعليم العالي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومسؤولي مراكز البحث.

وشددت الوزارة في المراسلة المذكورة على ضرورة القيام بحملات إعلامية لمرافقة الطلبة المنخرطين ضمن هذه الآلية، والذين هم في الأطوار النهائية، وتحسيسهم بأهمية اختيار مشاريع التخرج في الماستر أو مهندس أو مواضيع الدكتوراه ذات صلة بالابتكار من أجل الحصول على وسم “مشروع مبتكر” أو “مؤسسة ناشئة”.

يذكر أن هذه التدابير تندرج في إطار تجسيد سياسة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الساعية إلى “تثمين الأعمال والمشاريع المنجزة من طرف الطلبة أثناء مسارهم التكويني”.