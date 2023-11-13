هذا جديد طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن”

المجلس الأوروبي يعطي الضوء الأخضر للرقمنة

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل قواعد جديدة تسمح للأشخاص الذين يخططون للسفر إلى منطقة “شنغن” بالتقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة.

ومنطقة “شنغن” هي منطقة تضم 27 دولة أوروبية ألغت العديد من أنواع ضوابط الحدود الداخلية.

وستنشئ اللوائح الجديدة منصة طلب تأشيرة الاتحاد الأوروبي ومع استثناءات قليلة، ستقدم طلبات الحصول على تأشيرات “شنغن” من خلال تلك المنصة، حيث سيتمكن طالبو التأشيرة من إدخال جميع البيانات ذات الصلة، وتحميل نسخ إلكترونية من وثائق سفرهم والوثائق الداعمة، ودفع رسوم التأشيرة.

وقال المجلس الأوروبي إن الإجراءات تجعل الحضور الشخصي في القنصليات زائدا عن الحاجة، ومن حيث المبدأ، سيكون الحضور الشخصي ضروريا فقط للمتقدمين لأول مرة، والأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة والأشخاص الذين لديهم وثيقة سفر جديدة، كما سيستبدل ملصق التأشيرة الحالي برمز شريطي موقع بشكل مشفر.

وسيحدد تاريخ تطبيق القواعد الجديدة عند الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة والتأشيرة الرقمية.