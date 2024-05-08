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الجزائر

هذا جديد “عدل2”

الشروق أونلاين
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هذا جديد “عدل2”

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، طارق العريبي، باستكمال صب كل شهادات التخصيص. الخاصة بمشروع “عدل 02قبل نهاية شهر جوان.

وخلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الاربعاء، بمناسبة الذكرى 62 لعيد إستقلال الجزائر الموافق لـ 05 جويلية المقبل2024،  تم عرض كل الأقطاب والأحياء السكنية المرتقب توزيعها من طرف المدراء الجهويين، حيث أمرالوزير بلعريبي ، المدير العام والمدراء الجهويين لوكالة “عدل” بتجسيد إلتزاماتهم فيما يخص عدد السكنات التي وعدو بإستكمالها وتوزيعها. وعلى هذا الأساس فقد إعتبر الوزير أن الإنتهاء من هذه المشاريع أولوية.

كما أمر بلعريبي بتسليم محاضر إستكمال بعض المشاريع قبل نهاية 30 ماي 2024.

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