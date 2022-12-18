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الجزائر

هذا جديد عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين  

الشروق أونلاين
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هذا جديد عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين  
ح.م

أسدى وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، مساء الأحد، تعليمات جديدة بخصوص المراحل المقبلة من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، مشددا على ضرورة احترام الآجال المقدّمة لهم.

وجاءت تعليمات الوزير استكمالاً لتأطير عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على المناصب الشاغرة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، ترأسها الوزير وحضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

كما تابع الوزير، من خلال الندوة مدى تنفيذ مديري التربية للتعليمات المقدمة إليهم بخصوص عملية ادماج الاساتذة المتعاقدين، حيث تمّ عرض الوضعيات المنجزة وفحصها ولاية بولاية.

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