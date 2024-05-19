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اقتصاد

هذا جديد مجمع سوناطراك وشريكه “إيني” الإيطالي

الشروق أونلاين
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هذا جديد مجمع سوناطراك وشريكه “إيني” الإيطالي

وقعت سوناطراك وشريكها الإيطالي “إيني”، بروتوكول اتفاق لتعزيز شراكاتهما القائمة وتوسيع تعاونهما.

وأضح بيان للمجمع، الأحد، أن الاتفاق يقوم على وضع برنامج جديد للبحث والاستغلال، بهدف تثمين إمكانات المحروقات بالمنطقة ذات الاهتمام التي تشمل الرقع التعاقدية بزمول الأكبر وغرد اللوح – سيف فاطمة وغرد مسعود شمال.

كما يهدف بروتوكول الاتفاق هذا، والذي تم توقيعه بحضور رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إلى تحديد إطار التعاون بين الطرفين بهدف إبرام عقد أو عدة عقود في مجال المحروقات بخصوص المنطقة ذات الاهتمام، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 المنظم للأنشطة المحروقات.

للتذكير، تستغل سوناطراك وشريكها إيني الرقع التعاقدية موضوع بروتوكول الاتفاق الموقع، في إطار عقود الشراكة الموقعة بموجب القانون رقم 86-14 و 05-07 المعدل والمتمم، المنظم لأنشطة المحروقات.

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