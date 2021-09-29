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هذا جديد مركز “في.أف.أس غلوبال” حول التأشيرة الفرنسية

الشروق أونلاين
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هذا جديد مركز “في.أف.أس غلوبال” حول التأشيرة الفرنسية
مركز “في.أف.أس غلوبال”

أعلن مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية، عن استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تجديد تأشيراتهم  القصيرة ومن يقدمون طلبا أولا للحصول عليها.

وأوضح المركز في  منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن حاملي التأشيرة السياحية القصيرة بإمكانهم التقدم لطلب تجديدها.

وجاء في المنشور “نبلغ عملائنا أن تحديد موعد لفئة” تجديد الإقامة القصيرة “أصبح متاحًا الآن لجميع الأشخاص الذين لديهم تأشيرة سابقة صادرة عن فرنسا، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية هذه التأشيرة أو فترة سريانها”.

كما أوضح المركز  أن من يرغبون في تقديم أول طلب لتأشيرة الدخول لفرنسا بإمكانهم التقرب من المركز.

ودعا المركز  زبائنه إلى التقدم لأخذ المواعيد وفق الخطوات المعمول بها في الشركة لتفادي أي مشاكل قد تحدث.

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