هذا جديد مسابقة التوظيف ببريد الجزائر (فيديو)

نشرت مؤسسة بريد الجزائر فيديو توضيحي عن كيفية تصحيح معلومات المترشحين بالمنصة الرقمية الخاصة بمسابقة التوظيف.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن هذه البوابة مخصصة فقط للمسجلين مسبقًا والراغبين في تصحيح معلوماتهم.

وكانت مؤسسة بريد الجزائر قد أعلنت، عن قرارها فتح منصتها الإلكترونية الخاصة بالتوظيف من جديد، اليوم، ابتداءً من الساعة 12 زوالاً ولمدة 24 ساعة، وذلك لتمكين المترشحين المقصيين بسبب أخطاء في البيانات المقدمة من تصحيح معلوماتهم.