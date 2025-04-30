-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هذا جديد مسابقة التوظيف ببريد الجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 1728
  • 0
هذا جديد مسابقة التوظيف ببريد الجزائر (فيديو)

نشرت مؤسسة بريد الجزائر  فيديو توضيحي عن كيفية تصحيح معلومات المترشحين بالمنصة الرقمية الخاصة بمسابقة التوظيف.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن هذه البوابة مخصصة فقط للمسجلين مسبقًا والراغبين في تصحيح معلوماتهم.

وكانت مؤسسة بريد الجزائر قد أعلنت، عن قرارها فتح منصتها الإلكترونية الخاصة بالتوظيف من جديد، اليوم، ابتداءً من الساعة 12 زوالاً ولمدة 24 ساعة، وذلك لتمكين المترشحين المقصيين بسبب أخطاء في البيانات المقدمة من تصحيح معلوماتهم.

مقالات ذات صلة
السرطان في الجزائر: هذا هو عدد الحالات الجديدة سنويًا

السرطان في الجزائر: هذا هو عدد الحالات الجديدة سنويًا

المرافقة المنزلية.. حاجة المسنين في الجزائر

المرافقة المنزلية.. حاجة المسنين في الجزائر

اللحوم الحمراء وكوب القهوة خط أحمر.. وهذه الإجراءات إلزامية بالمخابز

اللحوم الحمراء وكوب القهوة خط أحمر.. وهذه الإجراءات إلزامية بالمخابز

بيان هام من بريد الجزائر حول مسابقة التوظيف

بيان هام من بريد الجزائر حول مسابقة التوظيف

التيار في أوروبا

التيار في أوروبا

أكثر من 2 مليون أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية

أكثر من 2 مليون أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد