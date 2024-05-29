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الجزائر

هذا جديد مسابقة التوظيف بوزارة الخارجية

الشروق أونلاين
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هذا جديد مسابقة التوظيف بوزارة الخارجية

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن القائمة النهائية للمقبولين في مسابقة الالتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.

وقالت الوزارة في بيان لها “ننهي  إلى علم كافة المترشحين المشاركين في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، أنه قد تم القبول النهائي للمترشحين المبينة أسماؤهم، وفقا للقائمة المنشورة عبر الرابط الآتي:

https://www.mfa.gov.dz/ar/announcements-and-publications/shortlist-for-the-position-of-it-engineer-1

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