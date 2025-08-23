هذا جديد مسابقة التوظيف في رتبة “مربي تنشيط الشباب”

شرعت مصالح وزارة الشباب في اتخاذ الترتيبات الخاصة بمسابقة التوظيف للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة “مربي تنشيط الشباب”، لفائدة شباب ولايات جنوب الوطن، والمزمع تنظيمها يوم 31 أوت الجاري.

وأفاد بيان للوزارة، السبت، أنه “عملا بتوجيهات وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، والرامية إلى ضمان الشفافية والنزاهة في تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة (مربي تنشيط الشباب) بعنوان سنة 2025, المزمع تنظيمها بتاريخ 31 أوت الجاري شرعت مصالح الوزارة في اتخاذ عدد من الترتيبات والإجراءات العملية.

وأضح البيان “تمثلت الترتيبات العملية والتنظيمية في “تذليل عدد من العقبات، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، باعتماد معايير شفافة وموحدة للتوظيف مع ضمان توحيد مستوى المواضيع المطروحة، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تقريب مراكز الامتحان من المترشحين عبر فتح مراكز ملحقة في ولايات الجنوب الكبير لتخفيف الأعباء المالية والتنقلية على الشباب”.

وفي هذا الصدد، تم تحديد مراكز إجراء المسابقة وهي:

-مديرية الشباب والرياضة لولاية إليزي.

-مديرية الشباب والرياضة لولاية تندوف

-مديرية الشباب والرياضة لولاية برج باجي مختار (برج باجي مختار وتيمياوين).

-مديرية الشباب والرياضة لولاية إن قزام (إن قزام وتين زاوتين).

-مديرية الشباب والرياضة لولاية بشار (بني ونيف وبني عباس).

-المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتقصراين (مغنية).

-المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة بورقلة (طالب العربي ودوار الماء)”.

وأعلنت الوزارة في هذا الإطار عن “إشراك المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب في إعداد مواضيع الامتحانات والإشراف على العملية بما يضمن جودة الاختبارات ومصداقية النتائج, إلى جانب تسخير إطارات الوزارة لمرافقة العملية ميدانيا والسهر على حسن سيرها وفق مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص”.

كما أكدت أن هذه الترتيبات من شأنها “تعزيز فرص تشغيل الشباب في المناطق الحدودية والجنوب الكبير وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تمكين هذه الفئة من الاندماج المهني والمساهمة الفعلية في خدمة الوطن بما ينسجم مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة”.