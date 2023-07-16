هذا جديد مواد التخدير الموجهة لجراحة الأسنان

كشفت وزارة الصناعة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الأحد، مواصلة مصالحها المختصة في العمل باستمرار لضمان وفرة المواد الصيدلانية.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أكدت الوزارة أنّ مواد التخدير التي عرفت بعض الاضطرابات تم التكفل بها وحلها نهائيا.

كما أعلمت الوزارة في بيانها انها مصالحها تعمل باستمرار “لضمان التزويد المستمر للسوق بالأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة للصيادلة الخواص وكذا المستشفيات”.

ودعت الوزارة الوصية في أخر البيان، كافة “شركاءها إلى التحلي بروح المسؤولية في ممارسة مهامهم. وكذا تلك التصريحات الموجهة للرأي العام”.

بالإضافة إلى “الالتزام بنهج بنّاء يستهدف المصلحة المطلقة للمريض والحفاظ على الصحة العمومية. بما يتماشى مع النهج الذي تسير عليه وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني”.