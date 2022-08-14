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اقتصاد

هذا جديد وكالة “أناد” لأصحاب صيغة التمويل الجماعي  

الشروق أونلاين
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هذا جديد وكالة “أناد” لأصحاب صيغة التمويل الجماعي  

دعت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، “أناد”،حاملي المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الجماعي، إلى الحضور رفقة شركائهم يوم اعتماد التسجيل الالكتروني، لاستكمال جميع الإجراءات على مستوى الوكالة.

و أوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن الوكالة تعمل على توفير أحسن الظروف للمؤسسات المصغرة للحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعهم من أجل انجاحها.

وأوضحت الوكالة أنه في حالة تجاوز مبلغ الاستثمار 10 مليون دينار جزائري، يتوجب على الشركاء التجمع على شكل شخص معنوي.

وتابعت أن حضور جميع الشركاء يوم اعتماد التسجيل الالكتروني إجباري على مستوى الفرع.

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