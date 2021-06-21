-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا جزء من المبلغ الذي دفعه محرز قبل “العرس”!

علي بهلولي
  • 613
  • 0
هذا جزء من المبلغ الذي دفعه محرز قبل “العرس”!

دفع النجم الجزائري رياض محرز مبلغا ماليا ضخما، بعد ارتباطه بِعارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد.

ومعلوم أن محرز انفصل عن زوجته الإنجليزية ذات الأصول الهندية ريتا جوهال، قبل أن يرتبط بِتايلور وارد.

واشترى محرز شقّة فاخرة بِمقاطعة تشيشير التي تقع في شمال غرب العاصمة البريطانية لندن. وسدّد مبلغ مليونَي جنيه إسترليني (نحو 2.34 مليوني أورو).

فضلا عن ذلك، اشترى محرز خاتما عبارة عن ماسّة ثمينة، بِقيمة 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 468 ألف أورو)، وأهداه لِتايلور وارد. كما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية، الإثنين. هذا دون التطرّق إلى نفقات أخرى، أبسطها القضاء سويّا عطلة صيفية هذه الأيّام بِجزيرة ميكونوس اليونانية.

ويتقاضى رياض محرز أجرة سنوية تقترب من رقم 10 ملايين أورو، تدفعها له إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التي يرتبط مع فريقها الكروي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

مقالات ذات صلة
انضمام بلعمري إلى نادي قطر مسألة وقت

انضمام بلعمري إلى نادي قطر مسألة وقت

تورينو وكالياري وفيورنتينا يريدون فارس

تورينو وكالياري وفيورنتينا يريدون فارس

“الكناري” يضع قدما في النهائي الإفريقي

“الكناري” يضع قدما في النهائي الإفريقي

ثلاثة فرق تُريد جلب فارس

ثلاثة فرق تُريد جلب فارس

أمين غويري يبتعد من الديكة ويقترب من الخضر

أمين غويري يبتعد من الديكة ويقترب من الخضر

7 لاعبين من وفاق سطيف يجتازون شهادة البكالوريا

7 لاعبين من وفاق سطيف يجتازون شهادة البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد