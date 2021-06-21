هذا جزء من المبلغ الذي دفعه محرز قبل “العرس”!

دفع النجم الجزائري رياض محرز مبلغا ماليا ضخما، بعد ارتباطه بِعارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد.

ومعلوم أن محرز انفصل عن زوجته الإنجليزية ذات الأصول الهندية ريتا جوهال، قبل أن يرتبط بِتايلور وارد.

واشترى محرز شقّة فاخرة بِمقاطعة تشيشير التي تقع في شمال غرب العاصمة البريطانية لندن. وسدّد مبلغ مليونَي جنيه إسترليني (نحو 2.34 مليوني أورو).

فضلا عن ذلك، اشترى محرز خاتما عبارة عن ماسّة ثمينة، بِقيمة 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 468 ألف أورو)، وأهداه لِتايلور وارد. كما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية، الإثنين. هذا دون التطرّق إلى نفقات أخرى، أبسطها القضاء سويّا عطلة صيفية هذه الأيّام بِجزيرة ميكونوس اليونانية.

ويتقاضى رياض محرز أجرة سنوية تقترب من رقم 10 ملايين أورو، تدفعها له إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التي يرتبط مع فريقها الكروي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.