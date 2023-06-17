هذا ردّ بوتين على مبادرة القادة الأفارقة للسلام في أوكرانيا

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، وفدا من القادة الأفارقة، في إطار مبادرة السلام الإفريقية لتسوية أزمة الحرب في أوكرانيا.

ويضم هذا الوفد الذي وصل إلى موسكو قادما من العاصمة الأوكرانية كييف كل من:

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا،

والرئيس السنغالي ماكي سال،

ورئيس جزر القمر غزالي عثماني،

والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما،

ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي،

إلى جانب ممثلين عن أوغندا والكونغو.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقائه مع الوفد، أن روسيا “منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام، بشرط مراعاة مصالح جميع الأطراف”.

“وأشاد الرئيس الروسي خلال اللقاء بموقف الدول الإفريقية المتوازن إزاء الوضع في أوكرانيا. كما أعرب عن احترام روسيا الشديد لموقف القارة المؤيد للتسوية السلمية للنزاعات”، تضيف المصادر.