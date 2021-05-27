-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر
ناشطون وجهوا لها انتقادات لاذعة

هذا رد مونيا بن فغول بعد انتشار تصريح بأنها ترفض الزواج بشاب جزائري!

نادية شريف
  • 8677
  • 0
هذا رد مونيا بن فغول بعد انتشار تصريح بأنها ترفض الزواج بشاب جزائري!

ردت الفنانة الجزائرية المثيرة للجدل، مونيا بن فغول على تصريح انتشر باسمها مفاده أنها ترفض الزواج بشاب جزائري، وقالت بأنه لا أساس له من الصحة.

وخصت بن فغول هذا التصريح، بستوري عبر حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: “عندي سؤال، أين صرحت بهذا الكلام، ومتى، وأين”.

وأضافت: “يعني غير في الدزاير ترقد وتنوض تسمع الجديد عليك انت أصلا ما سمعت بيه ما قلتوا”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت الأربعاء بتصريح نسب لبن فغول جاء فيه: “زوجي لن يكون جزائري، أعرف أني حلم كل شاب جزائري لكن الله غالب القرار اتخذته ولا رجعة فيه”.

وانتقد ناشطون الفنانة بشكل لاذع وسحبوا أدراج الماضي ليذكروها بتصريحات سابقة أهانت فيها الرجل الجزائري ووصفته بالمكبوت.

وبالرغم من أنها قدمت اعتذارا رسميا من الجزائريين، بعدما أخذت تصريحاتها بشأن الرجال أبعادا خطيرة، وصلت إلى أعلى درجات التنمّر، إلا أن نشطاء لم ينسو لها ذلك.

مقالات ذات صلة
فتشت هاتف زوجي فاكتشفت أنه على علاقة مع أختي!

فتشت هاتف زوجي فاكتشفت أنه على علاقة مع أختي!

عودة قضية ابنة حاكم دبي المختفية منذ 3 أشهر للواجهة بعد نشر صور جديدة لها

عودة قضية ابنة حاكم دبي المختفية منذ 3 أشهر للواجهة بعد نشر صور جديدة لها

هكذا أطاحت مقابلة صحفية قديمة مع الأميرة ديانا بمدير بي بي سي السابق

هكذا أطاحت مقابلة صحفية قديمة مع الأميرة ديانا بمدير بي بي سي السابق

شاهد.. لص يسرق سيارة وامرأة بداخلها!

شاهد.. لص يسرق سيارة وامرأة بداخلها!

رسالة أستاذة صححت آخر ورقة امتحان لتلميذها بعد وفاته!

رسالة أستاذة صححت آخر ورقة امتحان لتلميذها بعد وفاته!

تخصيص مكان للإرضاع في حديقة بوهران يثير جدلا!

تخصيص مكان للإرضاع في حديقة بوهران يثير جدلا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد