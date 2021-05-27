هذا رد مونيا بن فغول بعد انتشار تصريح بأنها ترفض الزواج بشاب جزائري!

ناشطون وجهوا لها انتقادات لاذعة

ردت الفنانة الجزائرية المثيرة للجدل، مونيا بن فغول على تصريح انتشر باسمها مفاده أنها ترفض الزواج بشاب جزائري، وقالت بأنه لا أساس له من الصحة.

وخصت بن فغول هذا التصريح، بستوري عبر حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: “عندي سؤال، أين صرحت بهذا الكلام، ومتى، وأين”.

وأضافت: “يعني غير في الدزاير ترقد وتنوض تسمع الجديد عليك انت أصلا ما سمعت بيه ما قلتوا”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت الأربعاء بتصريح نسب لبن فغول جاء فيه: “زوجي لن يكون جزائري، أعرف أني حلم كل شاب جزائري لكن الله غالب القرار اتخذته ولا رجعة فيه”.

وانتقد ناشطون الفنانة بشكل لاذع وسحبوا أدراج الماضي ليذكروها بتصريحات سابقة أهانت فيها الرجل الجزائري ووصفته بالمكبوت.

وبالرغم من أنها قدمت اعتذارا رسميا من الجزائريين، بعدما أخذت تصريحاتها بشأن الرجال أبعادا خطيرة، وصلت إلى أعلى درجات التنمّر، إلا أن نشطاء لم ينسو لها ذلك.