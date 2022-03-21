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هذا سبب احتجاج شاب بريطاني بربط عنقه خلال مباراة ايفرتون   

الشروق أونلاين
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هذا سبب احتجاج شاب بريطاني بربط عنقه خلال مباراة ايفرتون   
ح.م
الشاب المحتج خلال المباراة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  صورة يدّعي ناشروها أنها لشاب أقدم على ربط عنقه بقائم المرمى خلال مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز احتجاجاً على زيادة أسعار النفط في بريطانيا.

وكشف فريق تقصي الأخبار لوكالة “فرانس برس” أن هذا  الادعاء خاطئ، فهذا الشاب نفّذ احتجاجاً للمطالبة بوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.

وتظهر الصورة شاب كان يحتجّ على التنقيب على الوقود الأحفوري في بريطانيا لا على زيادة أسعار النفط.

 ويبدو في الصورة شاب يرتدي قميصاً كتب عليها Just Stop Oil، وقد ربط عنقه على عمود.

وادعى ناشرو الفيديو أن الشاب الذي ربط عنقه على القائم خلال مباراة جمعت ناديي إيفرتون ونيوكاسل كان يحتجّ على زيادة أسعار الوقود في المملكة المتحدة.

وأورد فريق الوكالة  تفاصيل عن الواقعة مشيرين إلى أنه خلال المباراة التي فاز فيها إيفرتون على ضيفه نيوكاسل على ملعب “غوديسون بارك” في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الخميس، أقدم شاب على ربط عنقه بقائم المرمى.

وتبنّت مجموعة “جاست ستوب أويل” (أوقفوا النفط) هذه الحادثة في بيان، وهي التي تضغط لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.

وبعد توقف طويل للمباراة، نجح العاملون في الملعب في تحرير المشجع بعد أن قطعوا الرباط بالمقص.

وحصلت حادثة مماثلة خلال فوز ليفربول 2-صفر على أرسنال في ملعب الامارات في لندن الاربعاء الماضي عندما حاول مشجع ربط يديه بالقائم أيضًا.

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