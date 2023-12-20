“هذا سبب عدم إقحام عمورة أساسيا في بداية الموسم”

المدرب الألماني لنادي سانت غيلواز البلجيكي يكشف:

برر المدرب الألماني لنادي سان غيلواز الذي ينشط في الرابطة الأولى البلجيكية لكرة القدم، ألكسندر بليسين، سبب عدم إقحام المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، كأساسي في بداية الموسم الجاري.

وصرح المدرب خلال ندوة صحفية بأن “هناك سببا جعله غير حاضر في التشكيلة الأساسية منذ بداية الموسم هو الجانب التكتيكي، لقد تعلم كيف يدافع. أما فيما يخص امتلاك الكرة فلم يكن بحاجة إلى دعم، لكن كان من الضروري تجاوز هذه المرحلة”.

وبعدما قضى عامين مع نادي لوغانو السويسري من أغسطس 2021 إلى أوت 2023، انضم عمورة (23 سنة) لصفوف سان جيلواز بعقد مدته أربعة مواسم مقابل صك قيمته 4 ملايين أورو، فضلا عن قيمة مالية إضافية كمكافأة، وهو ما يمثل أعلى صفقة في تاريخ هذا النادي.

وبات اللاعب الجزائري يتألق مع فريقه في البطولة البلجيكية، حيث وقع 14 هدفا في كل المنافسات، فباستثناء مباراة ثمن نهائي كأس بلجيكا أمام المضيف بيفيرين (2-0)، تمكن عمورة من التسجيل في جميع اللقاءات ضمن مختلف المنافسات خلال شهر ديسمبر الجاري، آخرها كان في منافسة أوروبا ليغ، أمام ليفربول الانجليزي (2-1) الخميس الماضي.

ويمني المدرب بليسين النفس حتى لا يتعرض ابن مدينة جيجل لإصابة، موضحا أنه “بالنظر إلى تراكم عدد المباريات فان ذلك من شأنه أن يعرضه إلى الإصابات، والتي قد تبعده لخمسة أو ستة أسابيع”.

ومن المؤكد، أن سان جيلواز سيفتقد خدمات لاعبه الجزائري بسبب مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار.

واختتم قائلا: “إنه يبذل المجهود الكبير، لإثبات قدراته. وفي ما يخص مشاركته في كأس إفريقيا المقبلة، بالتأكيد، أفضل عدم حضوره. لكن، هناك عدة فرق ستواجه مثل هذا المشكل مع لاعبيها الأفارقة، خلال البطولة القارية”.