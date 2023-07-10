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الجزائر
وهذا موعد تراجع درجات الحرارة

هذا سبب موجة الحرّ الحالية في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا سبب موجة الحرّ الحالية في الجزائر

كشفت مسؤولة مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة، سبب موجة الحر الحالية وموعد انخفاض درجات الحرارة. 

وأكدت بن رقطة في تصريح للإذاعة الجزائرية أن موجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات تعود إلى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وهو ما يجعل معظم مناطق الوطن معرضة لارتفاع شديد في درجات الحرارة القصوى، حسب المتحدثة ذاتها.

وتوقعت ذات المسؤولة بأن يتم تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة القصوى بدايةً من يوم الأربعاء المقبل على المناطق الوسطى.

في حين تتواصل درجات الحرارة المرتفعة على المناطق الغربية والشرقية إلى غاية يوم الخميس المقبل، حسب مسؤولة مركز التنبؤات بديوان الأرصاد الجوية.

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