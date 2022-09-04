هذا سر انفصال ليوناردو ديكابريو عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين!

كشف مصدر مقرب من النجم الهوليوودي الشهير، ليوناردو دي كابريو، سرّ انفصاله عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين عاما.

وجاء الكشف عن السر بعد إعلان ديكابريو، مؤخرا، انفصاله عن حبيبته كاميلا مورون وذلك بعد مرور ما يقارب الأربع سنوات على علاقتهما الرومانسية.

وبالرغم من أن علاقتهما لم تكن أبدا عابرة، حيث أن كاميلا كانت تقضي الكثير من وقتها في منزل النجم، كما أنه قدمها لعائلته، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن سبب هذا الانفصال.

وأكّد المصدر بأن ديكابريو يتخذ قرار الانفصال عن الفتيات اللواتي يدخل معهن في علاقة رومانسية عندما يبلغن من العمر 25 عاماً، لأنهن يبدأن بطلب المزيد من العلاقة، حيث يطلبن الزواج والاستقرار معه وهذا الأمر لا يريده ليو”.