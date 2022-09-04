-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

هذا سر انفصال ليوناردو ديكابريو عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين!

جواهر الشروق
  • 1747
  • 0
هذا سر انفصال ليوناردو ديكابريو عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين!
ليوناردو ديكابريو وصديقاته

كشف مصدر مقرب من النجم  الهوليوودي الشهير، ليوناردو دي كابريو، سرّ انفصاله عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين عاما.

وجاء الكشف عن السر بعد إعلان ديكابريو، مؤخرا، انفصاله عن حبيبته كاميلا مورون وذلك بعد مرور ما يقارب الأربع سنوات على علاقتهما الرومانسية.

وبالرغم من أن علاقتهما لم تكن أبدا عابرة، حيث أن كاميلا كانت تقضي الكثير من وقتها في منزل النجم، كما أنه قدمها لعائلته، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن سبب هذا الانفصال.

وأكّد المصدر بأن ديكابريو يتخذ قرار الانفصال عن الفتيات اللواتي يدخل معهن في علاقة رومانسية عندما يبلغن من العمر 25 عاماً، لأنهن يبدأن بطلب المزيد من العلاقة، حيث يطلبن الزواج والاستقرار معه وهذا الأمر لا يريده ليو”.

مقالات ذات صلة
امرأة سعودية تنطلق من الرياض إلى جدة على ظهر ناقتها

امرأة سعودية تنطلق من الرياض إلى جدة على ظهر ناقتها

حادثة نيرة أشرف تتكرّر في مصر.. شاب يقتل فتاة بالرصاص لرفضها الارتباط به!

حادثة نيرة أشرف تتكرّر في مصر.. شاب يقتل فتاة بالرصاص لرفضها الارتباط به!

بالصور.. “سكيكدي” يشعل الشبكات بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد!

بالصور.. “سكيكدي” يشعل الشبكات بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد!

المحامي فريد الديب يطعن في حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

المحامي فريد الديب يطعن في حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

أطباء يستأصلون ورما يزن 45 كلغ من بطن امرأة برازيلية (صور)

أطباء يستأصلون ورما يزن 45 كلغ من بطن امرأة برازيلية (صور)

لاعبة فرنسية تتهم مدربها السابق باغتصابها

لاعبة فرنسية تتهم مدربها السابق باغتصابها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد