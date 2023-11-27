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هذا شرط نتنياهو لتمديد الهدنة بغزة!

الشروق أونلاين
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هذا شرط نتنياهو لتمديد الهدنة بغزة!

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته يمكن أن تقبل بتمديد الهدنة الإنسانية في غزة “مقابل إطلاق سراح 10 رهائن عن كل يوم هدنة إضافي”.

وقال نتنياهو في تصريح مصور، نشره مكتبه: “تحدثت قبل قليل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقلت له إننا سنقبل بتمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم هدنة إضافي”.

وأضاف: “وفي نفس الوقت، أخبرت الرئيس بايدن أيضاً أننا وفي نهاية الخطوط العريضة، سنعود بكل قوتنا لتحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس، لضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين (الأسرى) المحتجزين في غزة”.

في حين عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله في أن تستمر الهدنة ذات الأربعة أيام في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس إلى “ما بعد ” الإثنين، موعد انتهائها.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الكيان حصل على قائمة بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين الإسرائيليين المقرر أن تفرج عنهم حماس، الإثنين، مضيفة أن عددهم يبلغ 11.

وأفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية، ليلة الأحد، عن 39 أسيرا فلسطينيا، من سجون الاحتلال ضمن المرحلة الثالثة، من صفقة التبادل، جميعهم من الأطفال وأحدهم سيعود إلى قطاع غزة.

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