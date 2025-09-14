هذا عدد الأسر الموصولة بخدمة الألياف البصرية في الجزائر

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر من ولاية تلمسان، الأحد، عن بلوغها عتبة 2.5 مليون زبون موصول بخدمة الألياف البصرية حتى المنزل (FTTH)، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا جديدًا نحو هدفها المتمثل في توفير إنترنت عالي التدفق يصل إلى 1.5 جيغا في مختلف مناطق البلاد.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن كانت الجزائر قد اجتازت في شهر جوان الماضي عتبة 2.2 مليون أسرة موصولة بالشبكة، وفق ما أشارت إليه وزارة البريد والمواصلات السلكية، بزيادة قدرها 300 ألف مشترك في أقل من 3 أشهر.

للإشارة، أعلنت اتصالات الجزائر قبل حوالي شهر عن إطلاق مجموعة من العروض الجديدة الخاصة بخدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية، موجهة لمختلف فئات الزبائن، حيث تميزت هذه العروض بتحسينات كبيرة في سرعة التدفق وأسعار تنافسية، تشمل المشتركين العاديين، اللاعبين الإلكترونيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.