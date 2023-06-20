هذا عدد الأوكرانيات المشاركات في العمليات العسكرية!

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مشاركة عشرات الآلاف من النساء الأوكرانيات بالعمليات العسكرية المضادة للغزو الروسي الذي بدأ في 24 فيفري من العام 2022.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في منشور على تويتر، الاثنين، إن “أكثر من 42000 امرأة تخدم في القوات المسلحة لأوكرانيا”.

وأضافت أن “ما لا يقل عن 5000 منهن يدافعن عن البلاد على خط المواجهة”، لافتة إلى أن “النساء يحاربن ويضحين بحياتهن من أجل حماية حرية أوكرانيا”.

وعلى الخطوط الأمامية حيث القتال مستعرًا بين القوات الأوكرانية والروسية، كانت النساء الأوكرانيات جزءًا لا يتجزأ من القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب المتطوعين، في الدفاع عن بلادهن.

دور دفعت النساء ثمنًا غاليًا له، مما اضطر السلطات الأوكرانية في أواخر العام المنصرم، إلى منح 350 امرأة في الجيش أوسمة الدولة خلال الحرب الشاملة، إضافة إلى حصول اثنتين منهن على أعلى لقب لأبطال أوكرانيا.

دور المرأة الأوكرانية تحدثت عنه سفيرة أوكرانيا في الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، خلال جلسة افتراضية لوزارة الخارجية الأمريكية حول الدور الذي تلعبه النساء الأوكرانيات، نظمت في مارس الماضي، قائلة: “النساء.. أبطال هذه الحرب”.

وأوضحت الدبلوماسية الأوكرانية، أنه مع فرار العديد من المنظمات الدولية من أوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية، في فيفري 2022، بقي العديد من القيادات النسائية.

وتابعت: “لقد خاطرن بحياتهن لتقديم الطعام لمساعدة النساء الأخريات. لقد خاطرن بحياتهم لمساعدة قواتنا المسلحة الشجاعة. لقد خاطرن بحياتهن في محاولة لتأمين نوع من الحياة الطبيعية في هذه الحرب”.

فيما قالت السفيرة المتجولة بالإنابة لمكتب الوزير لقضايا المرأة العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية كاترينا فوتوفات: “على مدار التاريخ، لعبت النساء دورًا حاسمًا في نضال أوكرانيا من أجل الحرية والسيادة. هذا لا يزال صحيحا اليوم”.

دور لم يكن فقط على الخطوط الأمامية، بل إنه في المدن والقرى، اضطرت النساء لتعويض غياب الرجال، فحافظن على المستشفيات والمدارس وحتى القرى التي تعمل، غالبًا بدون ماء أو كهرباء أو إمدادات، بحسب الصحافية الأمريكية ناتاليا جومينيوك.

وأوضحت جومينيوك خلال حلقة النقاش: “في كثير من الأحيان، كان الفضل في ذلك هو للنساء فقط، فقد نجا المجتمع”.

يذكر أن النساء خدمن في القوات المسلحة الأوكرانية منذ إعلان البلاد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991، لكنهن كن يعملن بشكل أساسي في الأدوار الداعمة حتى بداية الحرب في عام 2014.

ويقول موقع “ذا كونفيرسيشن” الأسترالي، إن النساء بدأن الخدمة في الأدوار القتالية في عام 2016، مشيرًا إلى أنه بات متاحًا لهن المشاركة في جميع الأدوار العسكرية، في عام 2022.

انضمت آلاف النساء طواعية إلى القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2014، عندما سيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم والأراضي في شرق أوكرانيا.

وعلى مدى السنوات التسع الماضية، تضاعف عدد النساء العاملات في الجيش الأوكراني، مع انضمام موجة أخرى من النساء بعد العملية العسكرية الروسية، في فيفري 2022، حسب العين الإخبارية.

ووفقًا لنائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، فإنه بحلول صيف عام 2022، تم توظيف أكثر من 50000 امرأة في القوات المسلحة في بعض القدرات، مع ما يقرب من 38000 امرأة تخدم بالزي العسكري.