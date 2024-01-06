هذا عدد البطاقات “الذهبية” المتداولة في الجزائر

نشرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم السبت، مؤشرات جديدة حول تطوّر القطاع بين عامي 2020 و2023.

وكان بين هذه المؤشرات ارتفاع عدد بطاقات الدفع البريدية “الذهبية” من 6 ملايين بطاقة في 2020، إلى 12.5 مليون بطاقة مع نهاية العام 2023.

وأجرى زبائن بريد الجزائر باستخدام هذه البطاقات، نحو 66 مليون عملية دفع إلكتروني طيلة العام الماضي، مقارنة بـ5 مليون عملية في 2020.

كما عرف قطاع البريد في الفترة المذكورة، زيادة عدد الشبابيك الآلية للسحب، من 1400 شبّاكا إلى 1993 شبّاك.

وكذلك الأمر بالنسبة لمكاتب الخدمات البريدية الثابتة، حيث زاد عدد عبر ولايات الوطن، من 3999 مكتبا إلى 4245 مكتب.